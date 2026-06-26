В Ижевске остановили ликвидацию троллейбусных маршрутов после вмешательства СК

Следователи помешали ликвидировать троллейбусные маршруты в Ижевске В Ижевске остановили ликвидацию троллейбусных маршрутов после вмешательства СК

Москва26 июн Вести.Следователи добились восстановления прав жителей Ижевска на благоприятную экологическую обстановку и транспортную доступность, отстояв ряд троллейбусный маршрутов на одной из основных городских магистралей – Удмуртской улице, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Удмуртской Республике.

Осенью прошлого года городские власти приняли решение об отмене маршрутов нескольких троллейбусов и замене их на автобусы. Предполагалось, что троллейбусы по Удмуртской улице больше ходить не будут.

Местных жителей это возмутило: они посчитали, что такие меры приводят к ухудшению экологической обстановки и нарушают права граждан на транспортную доступность.

По данному факту по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о халатности.

В ходе расследования уголовного дела следователями приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав жителей. Благодаря слаженной работе сотрудников следственного управления в мае текущего года ликвидация контактной сети г. Ижевска остановлена отмечается в публикации

Житель Ижевска выразил искреннюю благодарность главе СК, руководству регионального следственного управления, а также следователям, в производстве которых находится дело.