Москва11 июн Вести.Новое правительство Словении во главе со Словенской демократической партией (Slovenska demokratska stranka, SDS) отменило запрет на продажу оружия и военного оборудования Израилю, сообщает пресс-служба правительства.

Парламент Словении 4 июня утвердил новый состав правительства во главе с председателем SDS Янезом Яншей​​​.

Правительство Словении приняло постановление об отмене постановления от 31 июля 2025 года. Минобороны осуществляет деятельность, связанную с экспортом вооружений в Израиль, в соответствии с действующими в этой области нормативными актами уточняет пресс-служба правительства Словении

Словения отменила также введенный в 2025 году запрет на въезд в страну главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, министру нацбезопасности Итамару Бен-Гвиру и министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу.

Бывшая министр иностранных дел Словении Таня Файон, критикуя в августе 2025 года власти Израиля за нарушение международного права в секторе Газа, заявила, что Евросоюз не смог ввести ни одной действенной меры против Израиля.

Между тем парламент Словении проголосовал 4 июня 2024 года за признание Палестины.