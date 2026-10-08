Москва8 октВести.Комплектующие американского истребителя пятого поколения F-35 оказались в Китае из-за ошибки сотрудника службы доставки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сотрудник компании United Parcel Service (UPS), как отмечается, пропустил письмо с предупреждением не отправлять груз через Гонконг.
Китаю удалось заполучить запчасти от реактивного истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник UPS пропустил электронное письмоговорится в материале
Предполагалось, что груз будет доставлен из Австралии в Сан-Франциско. Однако отправка задержалась. Чтобы ускорить доставку, было принято решение направить детали через Гонконг.
Уточняется, что речь идет о фонаре кабины истребителя и люке отсека для размещения вооружений.
Ранее Конгресс США начал расследование инцидента, в котором подрядчик Пентагона по ошибке отправил комплектующие для истребителя F-35 в Китай.