Китай изъял в Гонконге части от американского истребителя F-35 Правительство КНР изъяло в Гонконге детали американского истребителя F-35

Москва24 сен Вести.Правительство Китая изъяло детали для американского истребителя F-35, которые во время отправки из Австралии в США по неизвестной причине оказались в Гонконге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Транспортировкой частей занималась логистическая компания UPS. На остановке в Южной Корее груз по невыясненным обстоятельствам был перенаправлен в Гонконг.

Власти Китая изъяли весь груз, уточнив, что все детали были покрыты специальным радиопоглощающим материалом, применяемым в стелс-технологиях.

Пока неизвестно, были ли части от самолета отправлены в Гонконг намеренно.

Ранее сообщалось, что в Гонконге прошел демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL).