Конгресс США запустил расследование отправки деталей F-35 в Китай Politico: американский конгресс начал расследование отправки деталей F-35 в КНР

Москва19 сен Вести.Конгресс США начал расследование инцидента, в котором подрядчик Пентагона по ошибке отправил комплектующие для истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II в Китай. Об этом пишет газета Politico.

Уточняется, что комплектующие истребителя, в том числе фонари кабин истребителей, направлялись из Австралии в США. Причины изменения маршрута неизвестны.

Этим летом секретные технологии истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг, что вызвало расследование в конгрессе отмечается в публикации

16 сентября сообщалось, что истребители F-35, заказанные Финляндией у США, перебрасывают на базу ВВС в финской Лапландии ранее намеченного срока.