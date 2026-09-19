Москва19 сенВести.Конгресс США начал расследование инцидента, в котором подрядчик Пентагона по ошибке отправил комплектующие для истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II в Китай. Об этом пишет газета Politico.
Уточняется, что комплектующие истребителя, в том числе фонари кабин истребителей, направлялись из Австралии в США. Причины изменения маршрута неизвестны.
Этим летом секретные технологии истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг, что вызвало расследование в конгрессеотмечается в публикации
16 сентября сообщалось, что истребители F-35, заказанные Финляндией у США, перебрасывают на базу ВВС в финской Лапландии ранее намеченного срока.