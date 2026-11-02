Yonhap: военный армии Южной Кореи умер в части на границе с КНДР

СМИ: сержант армии Южной Кореи скончался в подразделении на границе с КНДР Yonhap: военный армии Южной Кореи умер в части на границе с КНДР

Москва2 ноя Вести.Военнослужащий Республики Корея был найден без сознания с телесными повреждениями в передовом подразделении армии в приграничном уезде Чхольвон провинции Канвондо, а затем он скончался. Об этом сообщает Yonhap.

Уточняется, что военные и гражданские следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента и точную причину смерти военнослужащего.

Военнослужащий в звании младшего сержанта был обнаружен с телесными повреждениями в бессознательном состоянии, после чего скончался говорится в материале

Накануне заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик отметил, что американо-корейские учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил являются репетицией ядерной войны. Он добавил, что Вашингтон стремится к "удушению" КНДР с помощью ядерного оружия.