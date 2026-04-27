СМИ: соратники Орбана начали вывод капиталов за рубеж The Guardian: приближенные Орбана выводят имущество за границу

Москва27 апр Вести.Соратники проигравшего на парламентских выборах венгерского премьера Виктора Орбана начали выводить свои капиталы за рубеж, в том числе в ОАЭ, Сингапур и Австралию, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники в партии ФИДЕС.

Издание узнало о трех ближайших приближенных Орбана, которые начали переводить активы за границу.

Как отмечается в сообщении, частные самолеты людей из окружения Орбана с имуществом вылетают из Вены, капиталы выводятся в такие страны, как Сингапур, Австралия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман.

Некоторые приближенные венгерского премьера пытаются найти работу в США в организациях, связанных с движением MAGA сторонников американского лидера Дональда Трампа, указывает газета.

Ранее лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал правоохранителей помешать выезду за границу близких к Орбану бизнесменов.