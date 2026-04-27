Москва27 апрВести.Соратники проигравшего на парламентских выборах венгерского премьера Виктора Орбана начали выводить свои капиталы за рубеж, в том числе в ОАЭ, Сингапур и Австралию, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники в партии ФИДЕС.
Издание узнало о трех ближайших приближенных Орбана, которые начали переводить активы за границу.
Как отмечается в сообщении, частные самолеты людей из окружения Орбана с имуществом вылетают из Вены, капиталы выводятся в такие страны, как Сингапур, Австралия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман.
Некоторые приближенные венгерского премьера пытаются найти работу в США в организациях, связанных с движением MAGA сторонников американского лидера Дональда Трампа, указывает газета.
Ранее лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал правоохранителей помешать выезду за границу близких к Орбану бизнесменов.