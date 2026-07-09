СМИ узнали о судьбе корги задержанной в России агента СБУ KP.RU: для корги задержанной в России агента СБУ нашли новый дом

Москва9 июл Вести.Для корги 25-летней агента Службы безопасности Украины (СБУ), которая была задержана в Москве 9 июля, нашли новый дом. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на спецслужбы РФ.

Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет говорится в публикации

25-летняя девушка была задержана за планирование убийства высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил РФ по заказу украинских спецслужб.

По данным ФСБ, в марте 2026 года она сняла квартиру в Москве, откуда вела наблюдение за офицером ВС РФ. Для этого она установила в квартире камеры, которые передавали видео на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама задержанная планировала покинуть Россию транзитом через Турцию и Молдавию на Украину.