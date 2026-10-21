Космонавт Шкаплеров показал, как выглядит Туапсе из космоса

Снимок города Туапсе из космоса показал космонавт Шкаплеров Космонавт Шкаплеров показал, как выглядит Туапсе из космоса

Москва21 окт Вести.Бывший космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем МАХ-канале снимок города Туапсе, сделанный из космоса.

На снимке хорошо видны морской порт, город, буквально разместившийся между морем и горами, и уходящие вдаль хребты Западного Кавказа написал Шкаплеров в комментарии к снимку

Космонавт также добавил, что с высоты особенно интересно наблюдать, как рядом существуют природа и созданная человеком инфраструктура.

Антон Шкаплеров за свою карьеру совершил четыре космических полета. Он также осуществил четыре выхода в открытый космос, суммарная продолжительность которых составила 21 час.

Шкаплеров выбыл из отряда космонавтов в 2023 году по собственному желанию.