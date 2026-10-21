Москва21 октВести.Бывший космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем МАХ-канале снимок города Туапсе, сделанный из космоса.
На снимке хорошо видны морской порт, город, буквально разместившийся между морем и горами, и уходящие вдаль хребты Западного Кавказанаписал Шкаплеров в комментарии к снимку
Космонавт также добавил, что с высоты особенно интересно наблюдать, как рядом существуют природа и созданная человеком инфраструктура.
Антон Шкаплеров за свою карьеру совершил четыре космических полета. Он также осуществил четыре выхода в открытый космос, суммарная продолжительность которых составила 21 час.
Шкаплеров выбыл из отряда космонавтов в 2023 году по собственному желанию.