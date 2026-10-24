Собор в Пскове из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО передали РПЦ Псковский храм из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО передали РПЦ

Москва24 окт Вести.Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся в Пскове, передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернега).

Мирожский монастырь обратился в Росимущество с заявлением о передаче данных объектов… в безвозмездное пользование говорится в сообщении

Речь идет о Преображенском соборе, построенном в XII веке, и братских кельях Спасо-Мирожского монастыря. Музей первоначально отказал в передаче, но потом дал согласие, как и Минкульт.

Процесс передачи происходил в порядке, установленном нормативными актами, отметила Чернега.