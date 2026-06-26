Солистка "Маша и медведи" выиграла суд об использовании песни в шоу "Голос"

Солистка группы "Маша и медведи" выиграла суд из-за песни в шоу "Голос" Солистка "Маша и медведи" выиграла суд об использовании песни в шоу "Голос"

Москва26 июн Вести.Певица Мария Макарова, которая является солисткой группы "Маша и медведи", добилась компенсации за использование без согласия песни "Земля" из фильма "Брат-2" в шоу "Голос". Об этом сообщает ТАСС.

Кавер-версия песни "Земля" была использована в шоу в 13 сезоне на этапе слепых прослушиваний. Это выступление разместили в соцсетях проекта.

По словам Макаровой, она не разрешала трансляцию этой песни для неограниченного круга лиц, а также ее перепевку. Кроме того, в рамках лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО) артистка не предоставляла третьим лицам, в том числе участникам шоу, права использовать ее песню без согласия отмечается в сообщении

В заявлении певицы сказано, что администрация шоу знала о том, что эта песня используется в кинокартине "Брат-2", поэтому использовала ее для поднятия рейтинга.

В результате суд удовлетворил иск исполнительницы частично. Телеканал обязали выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 300 тысяч рублей.