Соловьёв: экс-гендиректор Google стал спонсором убийств мирных жителей Соловьёв: экс-глава Google причастен к убийствам и является законной целью ВС РФ

Москва4 июн Вести.Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт причастен к убийствам мирных граждан, а потому его можно считать законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Этой весной Вооруженные силы Украины начали активно применять американский беспилотный летательный аппарат Hornet, который прозвали "Марсианин". Производством БПЛА занимается технологическая компания Swift Beat LLC, ее владелец - Эрик Шмидт.

[БПЛА] используют для ударов средней дальности, на глубине от 30 до 200 километров. Именно с их помощью они [ВСУ] убивают наших мирных жителей... Кто стоит за Hornet? Американская компания Swift Beat LLC, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Вот Эрик Шмидт и является спонсором убийств мирных жителей. Поэтому Эрик Шмидт должен быть законной целью для нашей страны заявил Соловьёв

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили американский дрон Hornet для удара по Донецку.