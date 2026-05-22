Соловьёв назвал имена тех, с кем на самом деле воюет Россия

Соловьёв перечислил имена тех, с кем на самом деле борется Россия Соловьёв назвал имена тех, с кем на самом деле воюет Россия

Москва22 мая Вести.За главой киевского режима Владимиром Зеленским скрываются истинные враги России. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". К истинным врагам Соловьёв отнес основателя компании Palantir, которая разрабатывают программное обеспечение анализа данных для военных, Алекса Карпа, а также Илона Маска и его систему Starlink, через которую осуществляется управление БПЛА.

Кроме того, к противникам РФ Соловьев причислил президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также немецкий концерн Rheinmetall, производящий оружие, в том числе для ВСУ.

Вот кто с нами воюет. Все те, которые производят оружие, определяют цели и аплодируют убийствам русских людей, они наши враги подчеркнул Соловьёв

При этом, по его словам, Зеленский сам не способен принимать решения без указки западных кураторов.