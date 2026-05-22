Москва22 маяВести.Президент России Владимир Путин считает, что в отношениях с Соединенными Штатами нужно отстаивать национальные интересы РФ, заявил Владимир Соловьёв, передает ИС "Вести".
Журналист рассказал, что однажды задал Путину вопрос, можно ли верить США.
Я вот такой вопрос когда-то задал верховному главнокомандующему: "Можно ли верить?" Он сказал: "Это с девушками такой вопрос хороший. Вот девушкам верить можно или нет?" Когда мы говорим о государствах, надо учитывать национальные интересыпересказал Соловьёв ответ Путина
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом установился дружеский и взаимоуважительный дух общения.