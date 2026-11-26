Москва26 ноя Вести.Между псевдороссийскими журналистами и информационными власовцами нет разницы, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Я не вижу никакой разницы между работающими сейчас на Западе псевдороссийскими журналистами и информационными "власовцами". Я считаю, что люди, которые там работают - "Медузы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и все прочее - это предатели нашей страны. Должна быть статья - "Измена родине". Все их имущество здесь, если осталось, должно быть конфисковано. Их должна постигнуть такая же участь, как всех власовцев. Они должны знать, что все закончится плохо