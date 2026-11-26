Москва26 нояВести.Между псевдороссийскими журналистами и информационными власовцами нет разницы, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
Я не вижу никакой разницы между работающими сейчас на Западе псевдороссийскими журналистами и информационными "власовцами". Я считаю, что люди, которые там работают - "Медузы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и все прочее - это предатели нашей страны. Должна быть статья - "Измена родине". Все их имущество здесь, если осталось, должно быть конфисковано. Их должна постигнуть такая же участь, как всех власовцев. Они должны знать, что все закончится плохоуказал Соловьёв
Власовцами называли людей, которые воевали на стороне нацистской Германии против СССР. Ими командовал генерал Андрей Власов - основатель Русской освободительной армии. По окончании войны часть из них были приговорены к смертной казни.