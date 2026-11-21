Больше 100 канистр с опасными веществами нашли у реки в Ленобласти

Сотни емкостей с химикатами заметили у реки в Ленобласти Больше 100 канистр с опасными веществами нашли у реки в Ленобласти

Москва21 ноя Вести.Больше 100 канистр с электролитом и порядка 300 банок с промышленной краской нашли в 50 метрах от реки в деревни Коваши Ленинградской области, пишет 78.ru.

Председатель местного ТОС рассказала изданию, что опасные отходы привозят в деревню последние 10 дней. При этом большинство емкостей проржавели и протекают, а срок годности электролита истек.

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По словам владельца участка, электролит еще пригоден для использования, а хранение временное. Он обещает вывезти все в течение ближайшей недели.

Местные жители обратились в правоохранительные органы и природоохранные ведомства.