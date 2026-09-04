В КНР нашли японское химоружие у границы с Россией В Китае нашли химоружие Японии рядом с границей РФ

Москва4 сен Вести.Некоторые арсеналы химического оружия Императорской армии Японии, оставшиеся на территории Китая со времен Второй мировой войны, находятся примерно в 20 км от российской границы. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин, который находится с визитом в КНР.

Его слова передает агентство ТАСС.

Там же буквально в 20 километрах от одного из "сайтов" (от англ. site - "местоположение" - Прим. ред.) российская граница сказал он

По словам Тарабрина, такие объекты представляют серьезную угрозу для населения и окружающей среды. Он отметил, что в случае утечки возможно заражение почвы и нанесение вреда людям. Дипломат подчеркнул, что для России эта проблема также не является абстрактной, поскольку один из таких объектов расположен в районе города Хуньчунь в китайской провинции Цзилинь, граничащей с Приморским краем.

Тарабрин также подтвердил, что эти арсеналы могут угрожать подземным водам. По его словам, риски существуют практически для всех компонентов окружающей среды, особенно с учетом состояния снарядов, из-за которого утечка может произойти.