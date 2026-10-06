Москва6 октВести.Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки Комариха в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Предположительно, к экологическому преступлению причастно недавно открывшееся предприятие по изготовлению еды, откуда в водоем сбрасываются химические стоки.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Доклад о расследовании будет представлен председателю СКР Александру Бастрыкину.