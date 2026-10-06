Дело возбуждено по факту загрязнения реки из-за сброса химикатов в Подмосковье

В Подмосковье из-за загрязнения реки химикатами возбуждено уголовное дело Дело возбуждено по факту загрязнения реки из-за сброса химикатов в Подмосковье

Москва6 окт Вести.Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки Комариха в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Предположительно, к экологическому преступлению причастно недавно открывшееся предприятие по изготовлению еды, откуда в водоем сбрасываются химические стоки.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Доклад о расследовании будет представлен председателю СКР Александру Бастрыкину.