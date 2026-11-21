Из-за поломки устройства по подаче хлора, в хабаровском бассейне отравились люди

В Хабаровске возбуждено дело после отравления людей хлором в бассейне Из-за поломки устройства по подаче хлора, в хабаровском бассейне отравились люди

Москва21 ноя Вести.В Хабаровске после госпитализации посетителей с признаками отравления хлором было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю.

По факту госпитализации посетителей бассейна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении

В воскресенье, 21 ноября, в бассейне "Дельфин" вышла из строя подстанция подачи хлора, в результате чего находившиеся в воде посетители пострадали. Им оказана медицинская помощь.

По факту случившегося председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств. Руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю Белянскому С.Ю. поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела.