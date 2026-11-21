Прокуратура начала проверку после утечки хлора в спортшколе в Хабаровске

В прокуратуре подтвердили утечку хлора в бассейне "Дельфин" в Хабаровске Прокуратура начала проверку после утечки хлора в спортшколе в Хабаровске

Москва21 ноя Вести.Прокуратура организовала проверку после утечки хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин" в Хабаровске. Об этом краевой надзорный орган сообщил в мессенджере МАХ.

В бассейне "Дельфин" на улице Королева в Хабаровске произошла утечка хлора. Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства говорится в сообщении ведомства

Инцидент произошел 21 ноября, в субботу. По некоторым данным, парами отравились 15 человек, 8 из них госпитализированы. Официальной информации о пострадавших нет.