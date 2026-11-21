После отравления хлором в Хабаровске в больницы доставлены 5 взрослых и 3 детей

В мэрии Хабаровска прокомментировали ситуацию с отравлением хлором в бассейне После отравления хлором в Хабаровске в больницы доставлены 5 взрослых и 3 детей

Москва21 ноя Вести.Пятеро взрослых и трое детей были доставлены в больницы после отравления парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин" в Хабаровске. Об этом сообщили в мэрии города.

Пятеро взрослых и трое детей с признаками отравления парами хлора были доставлены в медицинские учреждения. По оценке врачей, их жизням ничего не угрожает, пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная помощь говорится в сообщении администрации в мессенджере МАХ

По некоторым данным, причиной могла стать утечка хлора в подвальном помещении. В это время в комплексе находились 30 человек, все они были эвакуированы.

Бассейн временно закрыт, на месте работают специалисты. По факту организована проверка.