Москва21 нояВести.В бассейне спортивной школы олимпийского резерва в Хабаровске парами хлора отравились 15 человек, части из них потребовалась госпитализация, утверждает Baza.
Отмечается, что утечка вещества могли произойти в подвале.
Предварительно, утечка произошла в подвальном помещении комплекса "Дельфин" — пары проникли в бассейн, где в тот момент находились десятки посетителей… Восемь пострадавших госпитализировали, еще семерым оказали помощь на местеговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Официальной информации о случившемся пока нет.