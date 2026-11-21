Baza: в бассейне спортшколы в Хабаровске парами хлора отравились 15 человек

Baza: 15 человек отравились парами хлора в спортшколе в Хабаровске Baza: в бассейне спортшколы в Хабаровске парами хлора отравились 15 человек

Москва21 ноя Вести.В бассейне спортивной школы олимпийского резерва в Хабаровске парами хлора отравились 15 человек, части из них потребовалась госпитализация, утверждает Baza.

Отмечается, что утечка вещества могли произойти в подвале.

Предварительно, утечка произошла в подвальном помещении комплекса "Дельфин" — пары проникли в бассейн, где в тот момент находились десятки посетителей… Восемь пострадавших госпитализировали, еще семерым оказали помощь на месте говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Официальной информации о случившемся пока нет.