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После отравления хлором посетителей бассейна в Хабаровске возбуждено дело

После отравления хлором в Хабаровске завели дело об оказании небезопасных услуг После отравления хлором посетителей бассейна в Хабаровске возбуждено дело

Москва21 ноя Вести.После отравления людей парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин" в Хабаровске возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По факту госпитализации посетителей бассейна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ… Проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел 21 ноября, в субботу. Как рассказали в городской администрации, в больницу с характерными симптомами доставили 5 взрослых и 3 детей. По некоторым данным, всего пострадали 15 человек.

Причиной случившегося стал выход из строя автоматической станции дозирования хлора.