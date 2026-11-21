Москва21 нояВести.После отравления людей парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин" в Хабаровске возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По факту госпитализации посетителей бассейна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ… Проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Инцидент произошел 21 ноября, в субботу. Как рассказали в городской администрации, в больницу с характерными симптомами доставили 5 взрослых и 3 детей. По некоторым данным, всего пострадали 15 человек.
Причиной случившегося стал выход из строя автоматической станции дозирования хлора.