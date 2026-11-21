Причиной отравления хлором в бассейне в Хабаровске стала ошибка сотрудника

В СК назвали причину ЧП с хлором в бассейне спортшколы в Хабаровске Причиной отравления хлором в бассейне в Хабаровске стала ошибка сотрудника

Москва21 ноя Вести.Причиной отравления парами хлора посетителей бассейна спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин" в Хабаровске стала ошибка сотрудника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные СК.

Сотрудник бассейна "Дельфин" в Хабаровске перепутал рычаги и вместо кислоты добавил хлор. В момент произошедшего в воде были дети 7-9 лет говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

ЧП произошло 21 ноября, в субботу. В результате пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.