На Урале прокуратура начала проверку по факту отравления детей хлором в сауне

На Урале подростки отравились хлором в сауне, начата проверка На Урале прокуратура начала проверку по факту отравления детей хлором в сауне

Москва17 ноя Вести.В Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту отравления шести несовершеннолетних парами хлора в сауне. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.

По предварительным данным, 16 ноября в период с 14 до 19 часов подростки праздновали день рождения в сауне в селе Косой Брод. Гости почувствовали резкий запах хлорки.

Впоследствии в связи с ухудшением состояния здоровья шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в больницу, где им поставлен диагноз - отравление парами хлора говорится в сообщении

В настоящее время врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг потребителям. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела.