Москва17 нояВести.В Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту отравления шести несовершеннолетних парами хлора в сауне. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.
По предварительным данным, 16 ноября в период с 14 до 19 часов подростки праздновали день рождения в сауне в селе Косой Брод. Гости почувствовали резкий запах хлорки.
Впоследствии в связи с ухудшением состояния здоровья шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в больницу, где им поставлен диагноз - отравление парами хлораговорится в сообщении
В настоящее время врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг потребителям. Также прокуратура контролирует расследование уголовного дела.