Москва21 нояВести.В деревне Коваши Ленинградской области недалеко от рек обнаружен склад из протекающих канистр с химикатами. Об этом сообщает 78.RU.
Больше 100 канистр с электролитом, предположительно содержащим серную кислоту, и около 300 ржавых банок с промышленными краскамиговорится в сообщении
Содержимое канистр и банок может попасть в реку, опасаются местные жители. По их словами, владелец участка обещает все вывезти в течение недели. Однако жители деревни все равно обратились в полицию, прокуратуру и природоохранные ведомства.