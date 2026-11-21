Склад канистр с химикатами обнаружили в деревне под Петербургом Протекающие канистры с химикатами обнаружили в Ленобласти

Москва21 ноя Вести.В деревне Коваши Ленинградской области недалеко от рек обнаружен склад из протекающих канистр с химикатами. Об этом сообщает 78.RU.

Больше 100 канистр с электролитом, предположительно содержащим серную кислоту, и около 300 ржавых банок с промышленными красками говорится в сообщении

Содержимое канистр и банок может попасть в реку, опасаются местные жители. По их словами, владелец участка обещает все вывезти в течение недели. Однако жители деревни все равно обратились в полицию, прокуратуру и природоохранные ведомства.