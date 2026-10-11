Волошин предупредил о риске применения химического оружия ВСУ в Донбассе Волошин допустил применение ВСУ химоружия в районе Славянска и Краматорска

Москва11 окт Вести.Украинские военные могут применить химическое оружие в районе Славянска и Краматорска, чтобы оставить после себя "выжженную землю" на территориях Донецкой Народной Республики, которые ВС РФ еще не освободили. Об этом ТАСС заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация вокруг Славянска и Краматорска, которые приближаются к освобождению российскими войсками.

Похоже, что украинское командование по нацистской методичке готовится оставить после себя выжженную землю в Донбассе, не считаясь с последствиями и человеческими жизнями. Но последствия такой катастрофы скажутся на всем регионе, не говоря уже непосредственно об Украине заявил Волошин

Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ продолжают применять ядовитые вещества в нарушение международных норм. По его словам, российские военнослужащие собирают доказательства использования украинскими силами токсичных химикатов.