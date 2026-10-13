Кимаковский сообщил, что ВСУ занимают заводы в Краматорске Кимаковский: завод в Краматорске может повторить судьбу "Азовстали"

Москва13 окт Вести.Новокраматорский машиностроительный завод может повторить судьбу "Азовстали", которую украинские боевики фактически уничтожили. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он обратил внимание на то, что вооруженные формирования Украины придерживаются политики полного уничтожения населенных пунктов.

И мы знаем, что многие постройки Славянска, Краматорска уже заминированы, и при отходе [ВСУ из городов] эти здания, промышленные предприятия, социальные объекты, объекты инфраструктуры ЖКХ будут просто подорваны. Краматорский механический завод изначально, с начала специальной военной операции готовился примерно так, как "Азовсталь". То есть как некая крепость, которая сможет вести оборону на протяжении нескольких месяцев, даже в окружении сказал Кимаковский

С первого дня боев в населенном пункте на заводе, как рассказал советник главы ДНР, украинскими боевиками формировались долговременные огневые укрепления: в них находятся склады боеприпасов, продуктов и воды.

И эти заводы готовятся к убиению со стороны вооруженных формирований Украины. То есть это уже достоверно известный факт, и много есть разведданных на эту тему добавил Кимаковский

Кроме того, он отметил, что украинские СМИ пытаются "сгущать краски" и сделать виновной Россию в ситуации вокруг Краматорска.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска удерживают занятые рубежи и позиции у Славянска и Краматорска, несмотря на попытки украинских боевиков проводить контратаки.