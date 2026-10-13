Кимаковский усомнился в том, что в Краматорске остаются 34-35 тысяч жителей Кимаковский усомнился в данных о 34–35 тысячах жителей в Краматорске

Москва13 окт Вести.Информация о том, что в Краматорске остаются порядка 34-35 тысяч жителей не может соответствовать действительности. Эту цифру зарубежные и украинские СМИ сообщают с целью снизить интенсивность действий российской армии у населенного пункта. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он обратил внимание на то, что в городе на текущий момент наблюдается управленческий хаос – Краматорском управляют вооруженные формирования Украины.

Я думаю, что те цифры, которые дают зарубежные СМИ и украинские СМИ, они несколько преувеличены. В городе не может на сегодня находиться порядка 34-35 тысяч населения. Поэтому я думаю, что эту цифру они сообщают ровно для того, чтобы по городу с нашей стороны велся менее интенсивный огонь и [снизилось] поражение противника сказал Кимаковский

Кроме того, отметил советник главы ДНР, своими заявлениями киевский режим предпринимает попытки сдержать продвижение Вооруженных сил России в Славянско-Краматорской агломерации.

Очень много, начиная с Мариупольской операции, было такого рода выдвижений мирного населения в нашу сторону. И, как правило, оно заканчивалось тем, что им стреляли [ВСУ] или в спину, или они были атакованы артиллерией или дронами. Сейчас перемещение в нашу сторону связано с определенными проблемами. Но тем не менее, когда наши бойцы уже заходят в город, они в рамках своих логистических цепочек делают все, чтобы то мирное население, которое они встречают, было обеспечено медикаментами, продовольствием. Или, если мирное население нуждается в эвакуации, делают все для того, чтобы его эвакуировать добавил он

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины мешают эвакуации мирных граждан, опасаясь огласки правды.