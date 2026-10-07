Кимаковский рассказал, как Киев препятствует выезду своих граждан в РФ Кимаковский: Киев препятствует выезду своих граждан на территорию РФ

Москва7 окт Вести.Киевский режим препятствует выезду своих граждан на территорию России, поскольку опасается, что они распространят информацию о его военных преступлениях. Об этом ИС "Вести" рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он добавил, что киевский режим часто использует своих граждан как живой щит, который должен усложнить работу ВС РФ.

Украинские власти всячески препятствуют … гражданам в выезде в Российскую Федерацию. Почему? Потому что тогда эти люди будут рассказывать о тех преступлениях, которые Вооруженные формирования Украины совершали в той же Константиновке, в том же Дзержинске. … Я сам выезжал и выходил в этот город и знаю, как украинские вооруженные формирования относились к людям. Они людей убивали, они людей выставляли … живым щитом … перед нашими наступающими подразделениями. Они забирали последние закрутки, последнюю еду у тех гражданских лиц, которые в Дзержинске прятались и ютились по подвалам заявил Кимаковский

Ранее сообщалось, что ВСУ блокируют вынос тел мирных граждан, погибших от атак киевского режима в районе села Алешки. Таким образом они хотят не допустить фиксации военных преступлений.