Москва7 окт Вести.Киевский режим не выпускает граждан "на Восток", чтобы не допустить собственного краха. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Дмитрий Журавлев.

Он добавил, что частью этой политики являются аресты всех жителей Украины, делающих позитивные высказывания об РФ.

То, что украинские власти никого "на Восток" не выпустят и всех, кто говорит что-то про Россию хорошее пересажают, - это факт, что иначе они не удержатся. Главная для них проблема даже не в том, чтобы ... [поддерживающих РФ] наказать или еще кого-то. И даже не в том, чтобы деньги получить за их посадку, а в том, чтобы просто удержаться, потому что, когда они повалятся, им будет очень плохо