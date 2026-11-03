Москва3 ноя Вести.Украинские власти не пытались договориться с представителями самопровозглашенных республик после государственного переворота в стране, так как политическая стратегия состояла как раз в том, чтобы "отторгнуть" эти регионы. Об этом заявил ИС "Вести" политический эксперт Михаил Павлив.

Политическая целесообразность киевского режима и тех, кто за ним стоял после 2014 года, заключалась именно в отторжении Донбасса и Крыма, чтобы законсервировать ситуацию победы, которую они получили в ходе переворота на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Я доподлинно это знаю, когда в первые дни после переворота [с бывшим премьер-министром Украины Арсением] Яценюком, с [в тот год исполняющим обязанности президента Украины Александром] Турчиновым был диалог. Когда начались движения на Донбассе, им говорили: "Ну, поговори. Донецкий горсовет, заявление о референдуме. Ну пойдите на это". В обоих случаях ответ был очень простой: "На фига они нам нужны? Мы без них любые выборы всегда выиграем. Нам не нужны эти 5 млн жителей Донбасса и Крыма". Без 5 млн жителей избирателей Донбасса и Крыма этот режим получал гарантии своего сохранения. Утилитарно циничная причина пояснил Павлив

Кроме того, указал он, Запад получил "гарантированный и долгосрочный инструмент давления на Россию в их собственных разборках" с Москвой.

Натуральные бандеровцы, натуральные людоеды получили карт-бланш. И началось все самое ужасное отметил Павлив

Ранее он рассказал, что был разработан механизм, предполагающий "проведение двух внеочередных сессий" в Верховной раде. Согласно ему, нардепам требовалось проголосовать за изменения в конституции. Поправки требовались, чтобы создать "конфедеративное государство Украины с Польшей".