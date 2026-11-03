Москва3 ноя Вести.Украинское законодательство не содержит определений, которые отсылали бы к "непосредственному исполнению убийств людей или геноцида". Тем не менее в государстве сформировался некий "неонацистский консенсус". Об этом заявил ИС "Вести" политический эксперт Михаил Павлив.

Формально нынешний киевский режим в своих документах и в своей Конституции не имеет определений, которые являются как бы предпосылкой к непосредственному исполнению убийства людей или геноцида. Но по факту консенсус-то такой неонацистский или фашистский, человеконенавистнический сформировался вполне себе в 2014 году после [государственного] переворота в Киеве. ... Предостаточно есть оснований говорить, что элементы геноцида по культурному, языковому и даже национальному признаку происходили. … Частью идеологии является деятельность вполне конкретных коллаборантов, связанных с нацистским режимом сказал Павлив

Ранее был разработан механизм, предполагающий "проведение двух внеочередных сессий" в Верховной раде. Согласно ему, нардепам требовалось проголосовать за изменения в конституции. Поправки были нужны, чтобы создать "конфедеративное государство Украины с Польшей", напомнил эксперт.