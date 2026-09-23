Москва23 сен Вести.Еще до начала специальной военной операции (СВО), после отвода российских войск от Киева, был разработан механизм, предполагающий "проведение двух внеочередных сессий" в Верховной раде.

Согласно ему, нардепам требовалось проголосовать за изменения в конституции. Поправки требовались, чтобы создать "конфедеративное государство Украины с Польшей".

Подробности в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал политтехнолог Михаил Павлив.

За подобные вопросы "отвечал" украинский посол в Сербии Александр Литвиненко, бывший глава Секретной разведывательной службы МИД Британии (MI-6) Ричард Мур. В процессе участвовал экс-руководитель польского Агентства внешней разведки Петр Кравчик. В Варшаве параллельно шла "подготовка к созданию конфедеративного государства", указал он.

Ярослав Качиньский, идеолог, глава польской партии ПиС (Право и справедливость – прим. ред.) рассказал очень интересную историю. В начале СВО была очень странная история об украинской идее создать объединенное украино-польское государство … Больше того, идея принадлежала британцам, начали они эту идею прорабатывать еще с начала февраля, до начала всех событий … сами украинские эксперты говорят о том, что после 24 февраля, первые полторы недели где-то с [экс-премьером Британии Борисом] Джонсоном и с [экс-президентом Польши Анджеем] Дудой [глава киевского режима Владимир] Зеленский ежедневно общался больше, чем с кем бы то ни было ... Тогда голосовали в [Верховной] Раде за изменения нормы, по которой поляки могут занимать государственные посты ... Все готовилось к этому сказал Павлив

Кроме того, ключевым требованием для формирования украинско-польского союза было "мгновенное перемещение польской армии в Черноморские порты". Однако американцы инициативу "в определенный момент" пресекли, указал он.

Ранее Качиньский заявлял, что из-за военного конфликта с РФ Украина хотела создать с Польшей единое государство.