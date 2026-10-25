Бывший глава МИД Украины высказался о перспективе отказа Киева от территорий Экс-глава МИД Украины Огрызко: Киев не имеет права передавать Донбасс России

Москва25 окт Вести.Киевский режим не имеет правовых оснований, позволяющих заморозить линию фронта или передать России оставшиеся территории Донбасса взамен западным гарантиям безопасности и присоединению Киева к НАТО, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью украинским СМИ дипломат заявил, что механизма передачи территорий Москве якобы "не существует", поскольку военное положение не разрешает внесение изменений в конституцию и проведение выборов и референдумов, необходимое для отказа от территорий.

Механизма передачи России Донбасса сейчас не существует, потому что во время войны нельзя менять конституцию или проводить референдум. Нет таких правовых оснований ни для кого на Украине, в том числе для [главы киевского режима Владимира] Зеленского считает он

Огрызко убежден, что для проведения референдума необходимо много времени на подготовку, и организация этого процесса сейчас невозможна из-за обстрелов.

Между тем экс-глава МИД подчеркнул, что в США не согласны с принятием Киева в НАТО, а потому в это обещание Украина верить не может.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что новые регионы являются исторической частью РФ, Украина не имеет к ним отношения.

Владимир Зеленский позже заявил о готовности заключить мирное соглашение с Россией на основе текущей линии фронта.