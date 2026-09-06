Москва6 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на территории заводов в Краматорске крепость по образцу комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил в комментарии для "Соловьёв Live" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".

По его словам, заход в Славянско-Краматорскую агломерацию сейчас идет со всех сторон.

Для нас это очень важно, и не мне вам рассказывать, насколько для нас это святое место - Славянск и Краматорск, почему оттуда начиналась Русская весна. И противник из этих населенных пунктов в буквальном смысле делает такую серьезную крепость. И в Краматорске - там же старые, новые механические заводы, кто знает - так вот они из них уже создали фактически такую же крепость, как "Азовсталь" в Мариуполе. И они, конечно, за эту агломерацию будут биться, но тем ценнее для нас будет эта победа. Здесь мы врага в любом случае сокрушим, и здесь у противника вариантов нет - все зависит только от дат подчеркнул Кимаковский

По словам советника главы ДНР, командование российских группировок войск не форсирует наступление на укрепленные районы киевских боевиков.

Не особо они двигают наших ребят вперед на тех направлениях, где у противника серьезные укрепрайоны. Почему? Основная задача - сохранять наших ребят добавил Кимаковский

Также советник главы ДНР рассказал об успехах Вооруженных сил России (ВС РФ) на добропольском направлении специальной военной операции.