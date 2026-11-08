Москва8 ноя Вести.Мошенники, создавшие поддельный интернет-магазин по продаже шуб из экомеха, несколько лет обманывали покупательниц, пишет Baza.

Отмечается, что аферисты годами поддерживали видимость настоящего бизнеса, используя чужие фотографии, накручивая отзывы и публикуя отметки реальных покупательниц. Они также подделали аккаунт якобы владелицы шоурума. У магазина были старые публикации, адрес и целая история работы.

Мошенники годами используют одни и те же аккаунты: меняют название магазина, имя владелицы и тематику, скрывают старые публикации и обманывают новых клиенток говорится в публикации

Настоящий владелец одного из украденных аккаунтов начал получать угрозы, а фейковый магазин опубликовал сторис с признанием обмана и заявил, что деньги покупательниц якобы переведены ВСУ.