Жительница Томска перевела мошенникам 5 тысяч рублей за юбку В Томске разыскивают "продавших" юбку за 5 тысяч рублей онлайн-мошенников

Москва25 окт Вести.Возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенниками у жительницы Томска 5 тысяч рублей во время покупки юбки в интернете, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В полицию города Томска обратилась местная жительница с сообщением о хищении денежных средств. По ее словам, она стала жертвой онлайн-аферистов при заказе юбки через интернет-магазин в одной из социальных сетей. Женщина перевела за юбку 5 тысяч рублей по указанным реквизитам и стала ожидать доставки. Но после оплаты продавцы пропали.

Возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

Общая сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.