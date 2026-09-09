В Москве труд матери оценили почти в 238 тысяч рублей в месяц

Сотни тысяч: аналитики оценили труд матери в крупнейших городах России В Москве труд матери оценили почти в 238 тысяч рублей в месяц

Москва9 сен Вести.Забота о ребенке и домашние обязанности занимают десятки часов в неделю. Как подсчитали аналитики маркетплейса "Сравни", если бы такая нагрузка оплачивалась отдельно, в Москве матери получали бы около 238 тысяч рублей в месяц.

Для расчета специалисты взяли пять ключевых направлений: присмотр и уход, приготовление еды, транспорт, уборка и развивающие занятия. В общей сложности на все это уходит 65,5 часов в неделю или 9 часов в день с графиком 24/7. Далее учли оплату услуг няни, повара, водителя, репетитора и клинера в конкретном регионе.

В результате выяснилось, что в Санкт-Петербурге труд матери можно оценить примерно в 200 тысяч, в Екатеринбурге – в 156 тысяч, в Казани – в 154 тысячи, а в Новосибирске – в 141 тысячу.