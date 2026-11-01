Сотрудник ООН умер в тюрьме хуситов в Йемене Умер арестованный хуситами работник управления ООН по правам человека

Москва1 ноя Вести.Сотрудник управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами умер в заключении у йеменских хуситов, в ООН требуют скорейшего расследования, говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Эль-Шами произвольно удерживался под стражей хуситами с 6 июня 2024 года.

По информации, предоставленной его семьей, он умер более месяца назад, но его семья была проинформирована об этом лишь недавно говорится в сообщении

Отмечается, что о причинах и обстоятельствах смерти его семье не сообщили.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал ситуацию ужасной трагедией и потребовал срочного независимого расследования, чтобы виновные понесли ответственность.

Он добавил, что смерть эль-Шами вызывает серьезную озабоченность по поводу безопасности персонала ООН и условий, в которых ООН может сохранять свое присутствие на территориях, подконтрольных хуситам.

Россия обеспокоена резкой эскалацией конфликта в Йемене, заявлял МИД РФ.