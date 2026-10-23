Москва23 окт Вести.Европарламент (ЕП) обратился к Совету ЕС с предложением признать контролирующее часть территории Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией.

Соответствующий комментарий размещен на сайте Европарламента.

Парламент призывает Совет ЕС внести движение хуситов, включая его военное и политическое крылья, руководство, а также военные и силовые структуры, — в список террористических организаций ЕС. Парламент также настаивает на ликвидации всех каналов финансирования движения хуситов и требует, чтобы ЕС заморозил все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие хуситам и их пособникам говорится в сообщении

Депутаты Европарламента осудили ракетные удары и атаки беспилотниками, которые хуситы осуществили в отношении Саудовской Аравии, а также их военное наступление в Йемене.

В принятой 22 октября резолюции депутаты ЕП назвали эти действия грубым нарушением международного гуманитарного права и подчеркнули, что в результате атак погибли или были вынуждены покинуть свои дома большое число мирных жителей Йемена, а гуманитарный кризис в этой стране усугубился.

Кроме того, европарламентарии выразили осуждение в связи с атаками хуситов на Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Вооруженное противостояние в Йемене между хуситами и правительственными силами продолжается с августа 2014 года.

В начале августа 2026 года "Ансар Алла" активизировало наступление на юго-западе страны, а в сентябре хуситы взяли под контроль все западное побережье Красного моря, порт Моха и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, которые обеспечивают выход к нему.

5 октября глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о начале военной операции, цель которой — освобождение столицы от хуситов.

В тот же день они объявили воздушное пространство и аэропорты ближневосточного королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их, после чего нанесли ряд ударов по данным целям.

22 октября спикер движения хуситов Яхья Сария сообщил, что представители военного крыла "Ансар Алла" обстреляли здание Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.