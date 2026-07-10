Москва10 июлВести.Советник главы украинского Минобороны Сергей Стерненко опубликовал изображение настенной росписи, на котором Дева Мария прижимает не младенца Христа, а держит беспилотник.
Изображение Стерненко разместил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).
Рисунок выполнен на ярко-розовом фоне. Он также сопровождается надписью с призывом к "благословить русорез". Такое название носит одна из моделей боевых дронов ВСУ.
По словам Стерненко, автором этого рисунка выступила женщина.