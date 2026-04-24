Костюк: москвичи чаще всего обращаются к психиатру из-за тревоги и бессонницы

Специалист рассказал, почему москвичи чаще всего обращаются к психиатрам Костюк: москвичи чаще всего обращаются к психиатру из-за тревоги и бессонницы

Москва24 апр Вести.Проблемы со сном и тревоги являются наиболее частой причиной обращения москвичей к психиатрам, заявил главный психиатр российской столицы Георгий Костюк​​​. Его слова приводит РИА Новости.

Бессонницы, различные тревожные состояния, все это становится частой причиной для приема к врачу… Очень часто тревожные состояния проявляются какими-то недомоганиями, болевыми явлениями объяснил специалист

По его словам, в целом можно сказать, что столичные жители стали чаще обращаться за психологической помощью. Это может говорить о более высоких требованиях к качеству жизни и нежелании мириться с тем, на что прежде не всегда обращали внимание.