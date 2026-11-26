Песков: спецслужбы России и Украины работают над списками для обмена пленными

Спецслужбы и омбудсмены РФ и Украины работают над списками для обмена пленными Песков: спецслужбы России и Украины работают над списками для обмена пленными

Москва26 ноя Вести.Спецслужбы России и Украины при участии омбудсменов двух стран и посредников работают над списками для обмена пленными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, работа ведется в рамках договоренностей, достигнутых на последнем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Сейчас специальные службы Украины и России вместе с посредниками при участии омбудсменов двух стран работают над определением списков. Работа эта, мы рассчитываем, что будет завершена в скором времени. И тогда этот действительно большой обмен сможет состояться сказал пресс-секретарь президента

При этом Песков не стал уточнять, сколько человек может быть обменяно и когда именно это произойдет, заявив, что пока воздержится от дополнительной информации.

Ранее спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоится до конца декабря 2026 года. Подготовка обмена ведется при участии Вашингтона, отметил он.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.