Во время службы солдаты будут проводить аварийно-спасательные работы

Срочники в пожарных частях будут получать оклад в размере 2 758 рублей Во время службы солдаты будут проводить аварийно-спасательные работы

Москва18 сен Вести.Военнослужащие по призыву, проходящие службу в пожарных частях МЧС России, будут получать ежемесячный оклад в размере 2 758 рублей. Соответствующая норма утверждена постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, такой же оклад будет полагаться срочникам, которые проходят службу спасательных воинских формированиях МЧС, погранслужбе ФСБ и в ФСО, а также в войсках национальной гвардии.

Введение новой нормы связано с тем, что теперь часть призывников - до 7 тысяч человек - могут направляться в подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС). Такая численность военнослужащих в ФПС установлена указом президента РФ от 26 июня 2026 года о штатной численности МЧС РФ говорится в сообщении

Как уточняется, во время службы в пожарные части МЧС солдаты-срочники будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.