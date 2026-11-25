Белый дом планирует ввести пошлины против Евросоюза и еще 14 экономик

США хотят ввести пошлины против Евросоюза и еще 14 партнеров Белый дом планирует ввести пошлины против Евросоюза и еще 14 экономик

Москва25 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести дополнительные пошлины против Евросоюза и еще 14 экономик. Об этом говорится на сайте торгового представительства Соединенных Штатов.

В общей сложности торговые тарифы могут затронуть 15 партнеров Вашингтона. Самые сильные пошлины Белый дом хочет ввести против Вьетнама – до 35%. Чуть менее жесткие меры предлагаются в отношении Индии – до 25% на все товары.

Пошлины в размере 20% американская сторона рассчитывает установить в отношении Китая и Сингапура.

Против Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда намерены ввести тарифы в 18%.

Евросоюз может столкнуться с пошлинами до 15%. Аналогичные меры ожидают Японию, Южную Корею, Швейцарию и Тайвань.

Кроме того, администрация Трампа хочет ввести дополнительные пошлины против определенных бразильских товаров.

Отмечается, что тарифы могут коснуться всего экспорта, однако для определенных товаров предусматриваются исключения.

По версии Вашингтона, перечисленные страны не пытаются сокращать избыточные производственные мощности. Американские СМИ пишут, что Трамп, несмотря на поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, не отказывается от жесткой торговой политики.