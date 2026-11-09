США призывают Ирак закрыть почти все действующие КПП на границе с Ираном

США требуют от Ирака почти полностью закрыть границу с Ираном США призывают Ирак закрыть почти все действующие КПП на границе с Ираном

Москва9 ноя Вести.Американские власти настоятельно призывают Ирак закрыть большинство действующих контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираном. Таким образом США пытаются усилить экономическое давление на Исламскую республику, телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирака Фуад Хуссейн.

Американцы все еще требуют закрыть пограничные пункты на границе с Ираном в качестве экономической меры, и в настоящее время мы обсуждаем с ними этот вопрос сказал Хуссейн

Он уточнил, что США предлагают сохранить только два КПП, один из которых расположен в Иракском Курдистане.

Министр также отметил, что между двумя странами действует большое количество официальных и полуофициальных погранпунктов, и, если они будут закрыты, пострадает экономика Ирака.

Ранее стало известно, что в октябре власти Ирака закрыли большую часть КПП на границе с Ираном из-за атак на Саудовскую Аравию.