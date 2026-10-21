Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за атак на Саудовскую Аравию

Ирак закрыл КПП на границе с Ираном "до дальнейшего уведомления" Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за атак на Саудовскую Аравию

Москва21 окт Вести.Власти Ирака закрыли большую часть КПП на границе с Ираном "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его данным, это решение было принято из-за появившихся у Багдада "доказательств причастности Тегерана к атакам на Саудовскую Аравию" в сентябре, совершенных с территории Ирака.

Распоряжение о закрытии КПП на границе с Ираном было издано лично премьер-министром страны Али аз-Зейди, отмечает портал. Иракское правительство считает, что Тегеран не только имеет отношение к удару по саудовскому нефтепроводу Восток - Запад, но и импортировал в приграничные территории комплектующие для сборки беспилотников, которые потом использовались для атак по Саудовской Аравии.

Официальные власти Ирака и Ирана пока не комментировали данную информацию.

В сентябре Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток - Запад", связывающего восток и запад страны, на фоне атак БПЛА с иракской территории. Сообщалось, что в результате этих атак есть пострадавшие и нанесен определенный ущерб, который в настоящее время устраняется.