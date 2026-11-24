Премьер Ирака снял с должности главу погрануправления на фоне контрабанды нефти Премьер Ирака уволил главу погрануправления на фоне массовой контрабанды нефти

Москва24 ноя Вести.Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди отправил в отставку ряд руководителей силовых структур в провинции Киркук, а также начальника Управления пограничных портов. Причиной стало отсутствие достаточных мер по предотвращению контрабанды нефти с северных месторождений. Об этом говорится в распоряжении главы правительства.

Согласно документу, должностей лишились начальник Управления пограничных портов, командующий оперативным командованием в Киркуке и глава полиции провинции. В распоряжении отмечается, что такое решение связано с ненадлежащим контролем за ситуацией вокруг контрабанды нефтепродуктов.

Меры были приняты после выявления массовых нарушений в деятельности Северной нефтяной компании, которая базируется в Киркуке.

Кроме того, премьер распорядился снять с должностей командира первой бригады полиции по охране энергетических объектов, его заместителя, начальника разведки этой бригады и руководителя отдела контрольно-пропускных пунктов.

Руководителям органов национальной безопасности и разведки в провинции Киркук был объявлен выговор.

Также аз-Зейди постановил отстранить от работы генерального директора Северной нефтяной компании и его заместителей на время расследования, которое проводит федеральная комиссия по вопросам добропорядочности. Материалы в отношении бывшего гендиректора компании переданы в суд для дальнейшей проверки.

В ноябре органы национальной разведки Ирака сообщили о многочисленных случаях контрабанды нефти и незаконной откачки сырья из основных нефтепроводов страны.

Ранее сообщалось, что Дамаск и Багдад согласовывают наземный маршрут для транспортировки иракской нефти через территорию Сирии.