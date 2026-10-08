Сирия предоставит Ираку маршрут для транзита нефти через территорию страны

Нефть из Ирака могут начать перевозить через Сирию в обход Ормуза Сирия предоставит Ираку маршрут для транзита нефти через территорию страны

Москва8 окт Вести.Дамаск и Багдад согласовывают наземный маршрут для транспортировки иракской нефти через территорию Сирии, сообщил глава Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, цель таких консультаций — перенаправить поставки сырья в обход Ормузского пролива.

Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена отметил Киблави

Он также высказал надежду, что первая колонна грузовиков с нефтью прибудет в Сирию к середине октября.

29 августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди дал указание профильным ведомствам ускорить подготовку проектов по возобновлению прокачки нефти по трубопроводам в сирийский порт Баниас и ливанский Триполи (Средиземноморье).

Аз-Зейди добавил, что правительство арабской республики стремится существенно увеличить экспортный потенциал.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году через Ормузский пролив провезли примерно треть мирового морского экспорта нефти.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал этот пролив "термоядерным оружием" Ирана в противостоянии угрозам со стороны США.

Летом 2026 года американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты могут в 20 раз нарастить интенсивность ударов по Ирану, если военные этой страны будут противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.